模範漁民表揚 最年輕28歲愛大海樂從漁

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）受COVID-19疫情影響，漁業署去年暫停辦理全國漁民節慶祝活動，今天頒獎表揚這兩年共24名模範漁民。其中最年輕、28歲的鍾易秦說，他喜歡大海，會在漁獲變少下多角化經營獲利。

行政院農業委員會漁業署舉行「111年全國漁民節全國記者者」，農委會副主委陳添壽說，不論出海作業或是養殖漁業，都很辛苦，漁業署每年9月都會舉辦全國漁民節慶祝活動感謝漁民；今年9月23、24日將在台東藝文中心舉行，今天表揚110、111年各12名全國模範漁民，共24名。

其中最年輕的是110年全國模範漁民的鍾易秦，漁業署說明，他早在16歲就讀成功商業水產職業學校時，就取得船員資格。

鍾易秦告訴中央社記者，他不是為了繼承家業而從事近海漁業，他是因為喜歡大海而成為漁民，且他認為年輕人投入漁業的人數較以往少，是因為漁獲減少所致，所以他會設法多角化經營，以提高獲利。

漁業署並說，鍾易秦投入漁業已12年，追求漁獲量的同時，也堅守永續利用原則，使用友善漁法一支釣，抓大放小、不濫捕，也遵守禁漁期、禁漁區等規定，並依季節轉換傳統漁業與觀光漁業，多元化經營。

另有2名漁家女性獲頒全國模範漁民，包含110年全國模範漁民的林祝妃，經由雲林區漁會的輔導，她善用雲林台西文蛤產量占全國7成的優勢，開發文蛤湯包、醃漬文蛤、蛤仔餅，還有虱目魚皮捲、香腸，以及培根蚵仔等特產，並自創品牌「蛤仔輝」，取得田媽媽認證。

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111年度全國模範漁民湯玉惠則來自金山區漁會，開發出可延長保存期限的螺貝類加工料理及特色地方料理，並無償傳授鄰里；同時投身環境改善，撿拾海廢垃圾，將當中的貝類交由孫子製成裝飾品，教育下一代重視海洋永續；鼓勵當地婦女投入沿岸採捕工作，增加漁家經濟收益。

漁業署補充，這次全國漁民節活動的意象圖為特色漁業鏢旗魚的船艏戰浪圖示，活動由中華民國全國漁會及新港區漁會主辦，台東區漁會及綠島區漁會協辦，現場將有「漁樂市集」，除展示漁業推廣成果，還有食魚教育體驗活動、特色農漁產品展售及四健會手作DIY等活動。（編輯：管中維）1110915