防治陸蟹遭路殺 墾丁擬設趨光地下廊道

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）墾丁國家公園陸蟹生態豐富，防治路殺受到關注，墾管處今天發表陸蟹保育成果，規劃設置生物趨光性地下廊道，學者初步研究認為陸蟹對藍光有反應，但仍有變數，將持續找出引導陸蟹進入地下廊道的方法。

每年農曆6至10月是墾丁抱卵母蟹釋幼高峰期，為防治路殺，墾管處結合公路總局等單位，共有9個晚上在台26線香蕉灣至砂島2公里路段執行護蟹交管，今年調查到9種、426隻陸蟹，其中以毛足圓軸蟹數量最多。

受到關注的路殺議題，陸蟹學者李政璋會中表示，以生物趨光性實驗設陸蟹地下通道的可行性，發現半數會走向藍光，但這只是初步實驗，計畫明年試驗公路總局所設置的地下通道長約40公尺，黑暗的地下道可能導致陸蟹迷路等因素，變數仍大，也會持續研究。

李政璋提及，護蟹最佳的方式還是恢復海岸林貌，縮減為2車道才是治本。

陸蟹學者劉烘昌說，近期陸蟹面臨路殺、棲地遭黃狂蟻攻擊等生存威脅，必須加強防治。

今天墾管處舉行陸蟹保育成果發表會及檢討會，墾管處在會中指出，交管前後共有17隻陸蟹遭路殺，路殺率低但人車干擾比往年增加，將考量明年交管時間是否延長；陸蟹棲地遭黃狂蟻危害，委託彰化師範大學林宗岐團隊進行蟻巢移除，統計至7月共移除129個。（編輯：陳清芳）1110928