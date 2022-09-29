國慶連假將至 高鐵完成近30萬張訂票

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（中央社記者余曉涵台北29日電）國慶連假即將到來，台灣高鐵今天表示，截至上午8時，國慶疏運期間已完成近30萬張訂票，並自即日起在官網新增「安心乘車」專區，要讓旅客看到高鐵車廂的換氣效率。

台灣高鐵發布新聞稿表示，台灣高鐵2022國慶疏運期間（10月7日至10月11日），總計5天提供824班次旅運服務，各車次均有自由座，截至今天上午8時，已完成近30萬張訂票。

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為了要讓旅客安心搭乘，台灣高鐵說，網站首頁即日起新增「安心乘車」專區，其中「車廂內換氣」說明，搭配實際測試影片，讓旅客可以直接看見高鐵車廂經由持續換氣，可在7分鐘左右完成全車廂空氣更新的循環效率，確保車廂內空氣流通。

台灣高鐵表示，「安心乘車」專區特別企劃4大內容，包括「安心防疫」、「災害預防」、「服務設施」及「鐵路安全」，要透過圖說、影片等容易理解的方式，讓旅客輕鬆獲得相關資訊，進一步了解台灣高鐵為提供旅客安全、安心的旅程所做的各項努力。（編輯：管中維）1110929