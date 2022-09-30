數位匯流衝擊電視新聞 學者：應加強品牌信任度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北30日電）數位匯流時代，有線電視收視人口逐年下降，如何應戰成為電視新聞從業者難題。學者表示，在充滿不實訊息的數位平台，新聞平台仍具定槌功能，應加強大眾品牌信任度。

由台灣匯流研究學會主辦的「為台灣電視找出路：台灣電視新聞60年」學術研討會，今天在政治大學新聞館舉辦，會中邀請10位曾實際參與台灣電視新聞工作的教授，從理論、產製、環境3面向檢視台灣電視的困境與突破。

文化大學資訊傳播學系副教授柯舜智指出，台灣電視這60年來從戒嚴時期、風平浪靜的老三台，直到1993年有線電視合法化後，帶動電視台成立熱潮，2000年就出現10台以上的24小時新聞頻道，但台灣卻僅有2200萬人。

柯舜智說，為搶奪眼球、競逐收視率，媒體生態逐漸惡化、一窩蜂製播類似節目集體沉淪，而科技進步的數位海嘯，更讓媒體無所適從。她指出2012年無線電視完成數位轉換後，各家轉型程度不一，出現明顯「數位落差」影響績效。電視台又面臨數位平台挾其廣告與科技優勢，在無償使用新聞之際，各家電視還得盡力配合平台的各種機制與不對等的廣告分潤。

柯舜智指出，從2011年至2021年間，數位廣告收益已暴增5倍，達新台幣544億，無線電視僅剩一半的29.7億、有線電視也僅存150億。演算法也讓新聞逐漸形成意見同溫層，過多資訊不易控管，數位平台也可能淪為不實訊息幫凶等。

柯舜智最後，以美國傳播學者皮卡德（Victor Pickard）提出「去商業化新聞台」的「公共媒體中心」概念建議，認為應推動公共媒體補貼、給予商業媒體足夠系統壓力，以承擔公共責任。她強調：「在充滿不實資訊的數位平台，新聞平台仍有定槌功能，藉由它來澄清不實新聞。電視新聞要努力成為社會大眾信任的品牌，再造為公共利益服務的新聞業」。

前國家通訊傳播委員會（NCC）委員何吉森也坦言，現今電視新聞媒體的永續得仰賴專業勇氣，儘管新聞業未來生存關鍵在於創新，但創新得建立在新聞專業與倫理範疇，並提出4項原則，包含對知識的研究、對言論自由的承諾、追求報導真實，及加強獨立自主原則，才是永續成功之路。

另外，政治大學廣電系教授許瓊文也對台灣災難新聞提出看法，她指出，氣象新聞開播初期也較不成熟，從過去虛應故事、感官新聞到有專業氣象主播出現，越來越專業；但災難新聞卻沒進步，總以「天佑台灣」收尾、追逐受害者家屬，而非盡到媒體提醒職責。

許瓊文指出，所謂「災難媒體素養」應是「災難資訊」加上「媒體素養」，提供平時防災、災害預報、災害現況、災害期間生活資訊、災難肇因與應變得分析，並做到災後撫慰作用，「讓民眾能透過這些資訊讓活下來，並幫助自己的社區，而不是一直看到苦痛的現場。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

世新大學新聞系助理教授許志明則提出對「電視感官主義」的反思，儘管「感官主義」是雙面刃，只要謹慎選材與掌握內控機制，才能在有線電視用戶下墜式衰退的時代，延緩觀眾離開、促進節目收視，不應過度污名化感官主義，畢竟Netflix執行長哈斯汀（Reed Hastings）也已預言有線電視將在10年內淘汰。

許志明坦言：「多如牛毛的規定讓創意窒息」，期待有線電視法、衛星廣電法能適度鬆綁，妥善運用「電視感官主義」製作更多受歡迎的節目，才能讓台灣電視迎戰串流媒體。「不然Netflix熱播劇『媽，別鬧了！』放在有線電視，應該也會遭到很多審查」。（編輯：屈享平）1110930