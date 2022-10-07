莫德納次世代疫苗太夯 北市加開1.3萬個名額

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）北市衛生局表示，原本提供的3萬7000餘劑莫德納次世代疫苗，因為服務量能已全數額滿，已協調27家合約醫院加開特別門診，總計近1萬3000個名額，開放給沒預約到的民眾接種。

台北市衛生局發新聞稿表示，第32期北市預約平台提供3萬7000餘劑莫德納次世代疫苗服務量能，給18歲以上民眾接種第3劑（追加劑）、第4劑（第2次追加劑）及第5劑（第3次追加劑），今天中午12時已全數預約額滿。

因應民眾預約踴躍，衛生局已協調27家合約醫院加開莫德納次世代疫苗特別門診，量能共近1萬3000個名額，提供給沒能於平台預約民眾完成疫苗接種。

衛生局提醒，接種間隔與前一劑（含基礎劑最後一劑、基礎加強劑、前一次追加劑等）至少要12週以上，另曾確診者也需間隔3個月，符合資格的民眾可直接至各合約醫院網站預約。

衛生局並說，33期北市預約平台於10月11日至14日開放預約，次週一至週日進行接種，歡迎多加利用；不過衛生局提醒，預約平台不檢核接種資格，民眾登記前應先確認符合接種資格，前往接種時攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS系統）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。

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另一方面，北市教育局也表示，規劃加碼補充各校快篩試劑，預計自10月下旬至11月中旬，將各校快篩劑安全存量自教育部公布之1/2提升至2/3，並持續視學校使用情況與需求規劃快篩劑配發事宜，並呼籲各級學校學生儘速完成建議劑次疫苗接種。

教育局指出，已將高中以下公私立各級學校學生疫苗接種覆蓋率公告於網站，並預計提供疫苗覆蓋率超過90%以上的學校防疫大禮包以茲鼓勵，包括快篩試劑及口罩，協助學校補充防疫物資。（編輯：屈享平）1111007