台7線英士路段大坍方 估22日搶通便道

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（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）受颱風尼莎環流及東北季風共伴影響，宜蘭連續強降雨，台7線86.4公里英士路段連2天大規模土石坍方，土石逾10萬立方公尺，幸無人受困，但造成搶修困難，預估22日搶通便道。

有民眾今天在臉書Facebook社團「爆料公社」上傳一段影片，拍下台7線86.4公里英士路段土石崩塌當下畫面，民眾驚呼整片山掉下來，「嚇死人了，整個山走山，完了完了，挖一個禮拜也挖不完」。

交通部公路總局第4區養護工程處下午發布新聞稿表示，台7線86.4公里至86.6公里大規模坍方路段，長200公尺、高140公尺，由於土石坍方逾10萬立方公尺，搶修困難，預計22日搶通便道。

此外，第4區養護工程處表示，台7線86.4公里至86.6公里、台7線87公里，及台7線85.4公里、台7線84.1公里、台7線68.4公里、台7線69.5公里及台7甲線0.5公里棲蘭路段等7處道路災害坍方阻斷，無法通行。

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經工務段日夜全力搶修，其中台7線87公里、台7線85.4公里已於今天中午12時搶通，至於台7線84.1公里、台7線68.4公里、台7線69.5公里及台7甲線0.5公里路段，工務段正仍持續搶修中，預計下午5時搶通。

公路總局籲請用路人，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預先應變準備。（編輯：方沛清）1111017