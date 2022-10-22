學者：未來人才需求轉變 教育舊瓶不能裝新酒

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黃昆輝教授教育基金會22日舉辦「舊瓶豈能裝新酒？新世代人才哪裡來？」焦點座談，多名學者提到，未來需要的人才和現在有很大的不同，教育制度應改變。中央社記者陳至中台北攝 111年10月22日

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（中央社記者陳至中台北22日電）黃昆輝教育基金會今天舉辦焦點座談，多名學者都提到，未來需要的人才和現在有很大的不同，教育制度也應改變，如果只是舊瓶裝新酒，就會有「標示不符」的問題。

黃昆輝教育基金會今天舉辦「舊瓶豈能裝新酒？新世代人才哪裡來？」焦點座談，董事長黃昆輝表示，社會變遷是不可抗拒的事實，新世代將面臨全新且更為艱鉅的挑戰。

黃昆輝表示，為培養新世代人才，教育制度不能固守舊制、「舊瓶裝新酒」，但也不能躁進，而是綿延不斷地革新。他認為科技教育、公民教育、國際教育是3大重點，幫助新世代獲得關鍵素養。

總統府資政陳博志表示，以前人去餐廳開洋酒，都會習慣把標籤撕壞，避免不肖廠商拿舊瓶去裝新酒來賣。其實新酒品質未必不好，但會有「產品標示」的問題，造成消費糾紛。

陳博志以近期政治人物的論文爭議，就是在職專班用舊的研究所觀念包裝，因而出了問題。其實兩者學的東西不一樣，各有優勢、劣勢，不該用同樣的要求、同一種學位證書標示。

考選部政務次長李隆盛表示，台灣應該要有「國家資歷架構（NQF）」，落實品質保證、促進溝通、轉銜並鼓勵終身學習。正規、非正規、非正式的學習管道需要多元混成，並有國家級的採認工具。

靜宜大學終身榮譽教授黃政傑表示，素養教育應該是全人教育，很多「軟實力」都是非技術面，教育制度一定要再鬆綁。他提到日本京都橘高校吹奏部來台引起轟動，他們下午3點就不上課了，之後是社團時間；台灣學校都教太多、課程排太滿，競爭力卻不一定能勝過日本。

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亞聯資本管理顧問公司執行合夥人黃志遠指出，好奇心、洞察力、夢想力、軟實力的啟發與培育，是新世代人才培育的關鍵。他期許要從學生在乎與嚮往的事情出發，創造有「目的感」的人才培育。

台灣師範大學教育系主任方永泉表示，教育的「舊瓶」應去除瓶頸，教育工作者本身思維要改變，除了人盡其才、適性發展，也要配合社會變遷與發展，甚至引領社會進步。他建議除了跨領域專業技能，也必須培養主動學習、自我管理能力和心理韌性，才能在激烈社會競爭下屹立不搖。（編輯：陳政偉）1111022