鐵路便當節11日登場 飄香20年八角木質餐盒將停售

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2022年第7屆鐵路便當節11日起在台北車站大廳登場，今年以「移動的樂園」為主題，台鐵局7日舉辦展前記者會，東日本旅客鐵路株式會社展示精緻新幹線造型便當餐盒。中央社記者趙世勳攝 111年11月7日

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）疫情降溫，曾一度停辦的鐵路便當節將於11日至14日在台北車站大廳登場，其中飄香20年的「八角木質餐盒」將走入歷史，會以限量方式發售。台鐵局今天說，盼把美味化為共同記憶。

台鐵在2015年舉辦首屆鐵路便當節，讓民眾一次可觀看並品嚐到國內外，主要是台灣和日本各種不同特色口味及創意的鐵路便當，每年都大受歡迎，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒升高而停辦。

目前台灣疫情已趨穩定，多項防疫管制也鬆綁，台鐵局將在11日至14日舉辦第7屆鐵路便當節，今天舉行展前記者會，現場並展示多款造型、風味各具特色的便當，賞心悅目又飽腹。

台鐵局副總經理王文謙接受中央社記者電話訪問表示，今年鐵路便當節以「移動的樂園」為主軸，光是便當節現場就有逾60款便當，台北車站內的商場也將串聯，目前已有多項防疫措施鬆綁，歡迎民眾屆時來逛逛。

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此外，陪伴民眾走過20個年頭的「八角木質餐盒」將停產。王文謙說，因生產成本較高且考量兼顧生態，最後一批用罄後就不再採購，目前所剩數量預估11月底前就會用完，這次將在便當節以限量方式發售，呼籲民眾把握。

這次便當節除台鐵6家鐵路餐廳精心推出19款特色便當，台鐵局表示，還包含東日本旅客鐵路株式會社首次在台灣亮相的E5系新幹線便當、西武鐵道的秩父名物味噌豬肉丼、近江鐵道的滋賀名物近江牛丼等；日本東武鐵道台北分公司的SL大樹埋藏金便當豪華牛肉版（金），與日光鱒壽司本舖老字號便當再次聯手合作，推出全新極限量版金色蒸汽火車盒身。（編輯：管中維）1111107

（圖取自台灣鐵路網頁railway.gov.tw）

2022年第7屆鐵路便當節11日將在台北車站大廳登場，今年擴大邀請39家多元業者與鐵道商品，台鐵局7日舉辦展前記者會，日本西武鐵道推出「秩父名物味噌豬肉丼」餐盒。中央社記者趙世勳攝 111年11月7日

2022年第7屆鐵路便當節11日起將在台北車站大廳登場，台鐵局7日舉辦展前記者會，日本近鐵電車於攤位展示自家造型便當餐盒。中央社記者趙世勳攝 111年11月7日

2022年第7屆鐵路便當節11日至14日將在台北車站大廳舉辨，台鐵局7日舉辦展前記者會，台鐵附業營運中心總經理陳文川（前左4）與業者們合影，邀請大家共襄盛舉。中央社記者趙世勳攝 111年11月7日

2022年第7屆鐵路便當節11日至14日在台北車站大廳登場，台鐵局7日舉辦展前記者會，現場展示多款鐵路便當，其中EMU3000型陶瓷特色便當吸睛。中央社記者趙世勳攝 111年11月7日