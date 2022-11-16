大貓熊團團食慾好轉病情趨穩 撤離實體留言板

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）台北市立動物園大貓熊「團團」腦部病變壞死，園方今天表示，在細心照護及粉絲祝福下，「團團」病情逐漸趨於穩定，食慾也稍微好轉，大貓熊館出口處的實體留言板將撤離。

台北市立動物園今天透過新聞稿表示，「團團」從8月底發生癲癇以來，除了與專業醫療團隊不間斷地積極討論處置方向，還有中國大熊貓保護研究中心專家吳虹林及魏明來台探視，分享許多照養經驗，一同給予牠最好的照顧。

動物園指出，過程中，來自粉絲的祝福未曾間斷，10月底開始放在大貓熊館出口處的「團團我想對你說…」留言板已累計數百則祝福，還有來自桃園市信義國小的手繪明信片，都成為生命教育重要教材。

動物園表示，在民眾的愛心及醫療團隊隨時調整用藥、細心照護下，「團團」的病情逐漸趨於穩定，食慾也稍微好轉，將先撤離實體留言板，不過團隊密集觀察和討論後，認為牠仍不適合到展場見客。

動物園說明，留言板今天下午撤離後，上頭的留言都會由照養團隊珍藏起來，民眾可以持續透過臉書等線上平台給予「團團」祝福。

「團團」因癲癇發作被發現腦部病變，目前仍未確定肇因，但動物園懷疑是罹患惡性腦瘤導致。在考量牠的身體狀況後，動物園採取舒緩治療方式照養，確保動物福祉。（編輯：李亨山）1111116