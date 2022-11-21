睡夢中拳打腳踢以為中邪 醫師：恐為腦部退化前兆

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市澄清醫院中港院區神經內科醫師鄧浩文今天表示，有患者常睡到半夜出現拳打腳踢劇烈動作，以為中邪，經確診罹患「快速動眼期睡眠行為障礙」，恐為腦部退化前兆。

鄧浩文透過新聞稿表示，這名70歲男子身體一向健康，求診時說自己睡不熟易醒，總以為年紀大了，是老人家常態，也有多做走路運動好讓身體累一點、晚上可以好好睡，但總是睡到半夜因一些肢體動作而嚇到妻子，有一次還摔下床，妻子懷疑是中邪，特地帶去廟宇去邪，但這些奇怪行為似乎仍得不到改善。

為了要精準診斷病情，患者被安排住進睡眠中心進行多項睡眠生理檢查，鄧浩文指出，經儀器的監測和分析，發現患者肢體劇烈動作是發生在快速動眼期，再參據臨床症狀，確診是罹患「快速動眼期睡眠行為障礙」（RBD），經對症投藥後，患者病情也獲得改善，原本不堪其擾而分房的妻子又重回枕邊。

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鄧浩文提醒，根據醫學文獻研究，有快速動眼期睡眠行為障礙的患者，好發年齡在50歲以上且較多見於男性；此外，高達7成左右的患者可能在未來數年中罹患神經退化疾病，例如巴金森氏症、失智症等，這個睡眠疾患很可能是腦部退化的前兆，值得注意。

有關睡眠品質不佳的原因，鄧浩文認為，針對睡眠問題，醫師除了詳細問診外，睡眠生理檢查儀是最重要的檢查利器，由多項數據來分析疾患源頭，再由各專科醫師做精準治療，例如神經內科常見的週期性肢體抽動症、快速動眼期睡眠行為障礙、猝睡症、夜間癲癇、夢遊等疾患，都能因此得到最適當的診斷與治療。（編輯：陳仁華）1111121