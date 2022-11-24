第3屆蕭邦露天演奏會 11/26大安森林公園登場

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）波蘭台北辦事處26日下午6時將在大安森林公園舉辦第3屆「蕭邦露天演奏會」，邀請旅台知名波蘭鋼琴家劉愷孟（Kamil Tokarski）獨奏，活動為免費入場。

波蘭台北辦事處指出，如同在波蘭著名的夏日音樂會，26日將在台北大安森林公園舉辦這場蕭邦鋼琴演奏會，讓民眾可在優美的戶外氛圍中，聆聽蕭邦動人悠揚的樂音。

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波蘭台北辦事處在2020年首度舉辦蕭邦 （Frideric Chopin ）戶外鋼琴演奏會，獲得各界廣泛迴響。此次音樂會由波蘭台北辦事處主辦，台北市文化局合辦，波蘭裔的「台灣媳婦」、主持人兼模特兒潘愛蘭（Anna Majchrzak）擔任音樂會中文解說。

劉愷孟在歐洲、美國、亞洲擁有豐富的音樂演出經驗，他曾在波蘭、瑞士、捷克、西班牙、義大利、美國、日本和台灣展演鋼琴獨奏會。（編輯：翟思嘉）1111124