服務持敬老、愛心證旅客 台灣高鐵開放預先登錄

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（中央社記者余曉涵台北28日電）台灣高鐵今天宣布開放持敬老、愛心票旅客可以預先在售票窗口驗證跟登錄，延長自動通路取票服務適用效期，讓符合資格旅客可透過T Express行動購票App等購、取票。

台灣高鐵自2019年3月起即提供符合敬老、愛心票優惠資格的旅客，只要曾在高鐵車站售票窗口購票，次日起至次年年底（愛心票效期未及於次年年底者，則以其證件所示的日期為限）再度購票時，即可透過T Express行動購票App與車站自動售票機購、取票，今年10月更擴大至便利商店。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，即日起開放符合敬老、愛心票優惠資格的旅客在車站售票窗口，無須購票即可直接出示證件正本登錄，若旅客本人不便前往，也可委由親友持符合資格敬老愛心證件辦理。

台灣高鐵指出，符合資格的旅客可自行選擇方便的時間或搭車前後順道前往售票窗口驗證及登錄、延長自動通路取票服務適用效期。

台灣高鐵提醒，旅客於售票窗口購、取票及乘車時，都須出示符合規定證件以供查驗。

另外，台灣高鐵表示，T Express行動購票App的「一般信用卡付款」新增信用卡記錄功能，旅客購票付款不必再每次手動輸入信用卡資料。（編輯：陳仁華）1111128