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全國高中商業類學生技藝競賽 745選手爭取金手獎

2022/11/29 16:07（11/29 16:16 更新）
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「全國高級中等學校111學年度商業類學生技藝競賽」29日起在新北市三重商工及穀保家商登場，計有175所學校、745名頂尖選手參賽。圖為新北高工參賽團隊合影。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月29日
「全國高級中等學校111學年度商業類學生技藝競賽」29日起在新北市三重商工及穀保家商登場，計有175所學校、745名頂尖選手參賽。圖為新北高工參賽團隊合影。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月29日
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（中央社記者黃旭昇新北29日電）全國高中商業類學生技藝競賽，今天至12月1日在三重商工及穀保家商舉行。教育局說，這是技術型高中的奧林匹克競賽，頂尖選手參賽爭取金手獎。

新北市政府教育局下午發布新聞表示，國民及學前教育署長彭富源、新北教育局長張明文，今天前往三重商工、穀保家商等，為參加全國高級中等學校商業類學生技藝競賽選手加油打氣，也感謝承辦學校提供師生高品質賽事與完善服務。

教育局表示，全國高中商業類學生技藝競賽是技術型高中的奧林匹克競賽，全國共175所學校、745名頂尖選手參賽，爭取11個職種105座金手、221項優勝，競爭激烈。

三重商工校長李立泰期許所有選手打開視野格局，蓄集未來成就自己的能量，勇奪金手獎。

穀保家商校長嚴英哲表示，期待藉此經驗交流、提升專業技能，讓所有技職人都能昂首闊步於百工百業，讓技職教育更受社會肯定。（編輯：李錫璋）1111129

全國高級中等學校111學年度商業類學生技藝競賽29日起在新北市正式展開，三重商工參賽選手們一同合影，期許成功拿下金手，為新北爭光。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月29日
全國高級中等學校111學年度商業類學生技藝競賽29日起在新北市正式展開，三重商工參賽選手們一同合影，期許成功拿下金手，為新北爭光。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月29日
#教育局
#穀保家商
#三重商工
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