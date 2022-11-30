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長榮飛溫哥華班機因積雪偏離滑行道 機上250旅客3嬰均安

2022/11/30 16:12（11/30 16:20 更新）
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長榮航空一架班機於當地時間29日在溫哥華機場降落後，因積雪側滑，航機鼻輪偏離滑行道面，但人機均安。（圖取自facebook.com/esonsona）
長榮航空一架班機於當地時間29日在溫哥華機場降落後，因積雪側滑，航機鼻輪偏離滑行道面，但人機均安。（圖取自facebook.com/esonsona）
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（中央社記者汪淑芬台北30日電）長榮航空今天表示，一架班機於當地時間29日在溫哥華機場降落後，因積雪側滑，航機鼻輪偏離滑行道面，但人機均安。

根據長榮航空提供的資訊，台北-溫哥華BR10航班於當地時間29日晚間6時42分安全降落，因當地大雪導致能見度不佳，航機於落地脫離跑道後，在滑行道轉彎時因道面積雪側滑，航機鼻輪偏離滑行道面，但人機均安。

長榮航空表示，這架班機機型為777-300ER，機上共250名旅客及3名嬰兒，航機暫停於滑行道，因安全考量，已安排旅客先行下機搭乘接駁巴士回到航廈，並請當地機場支援航機移回滑行道。

長榮航空指出，當地時間今天溫哥華-桃園BR09航班預計延誤12小時起飛，長榮航空將依旅客需求協助更改訂位或簽轉至他航，對於這次異常事件造成旅客的不便，長榮航空深感抱歉。（編輯：張雅淨）1111130

#長榮航空
#溫哥華機場
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