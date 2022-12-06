妙齡女猛轉頭會昏倒 竟是練舞傷頸致眩暈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南一名26歲的女舞蹈老師4年前練舞時意外被舞伴踢昏倒地送醫，至今常在教舞或做忽然回頭的動作時眩暈昏倒，多次就醫才查出是頸源性眩暈，經適當治療後終獲改善。

奇美醫學中心麻醉部長陳貞吟今天在院內衛教宣導會表示，這名舞蹈老師4年前發生練舞意外後，當時就醫檢查確認沒有腦震盪及腦出血等嚴重症狀，但之後在生活中開始出現反覆眩暈，曾在示範舞蹈動作時昏倒，還曾因聽到後方友人叫喚快速回頭時突然倒下。

陳貞吟表示，雖然病患昏倒後大多很快醒來，但生活受極大影響，多次就醫檢查卻未發現異常，只能吃藥、復健，後來到奇美門診就醫，理學檢查顯示後頸肌群僵硬併有輕度疼痛，應是後腦受撞擊損傷後的頸部肌筋膜炎，加上神經拉傷，導致頸部神經傳入腦神經系統出現異常，造成頸源性眩暈。

陳貞吟指出，經同步評估病患營養狀況，決定採用神經釋放再生注射合併營養治療，經補充維生素D及3次水解離神經釋放療法注射，明顯改善後頸肌群僵硬與疼痛，頸源性眩暈也完全消失，至今病況穩定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳貞吟表示，一般眩暈症狀約有80%是血管性疾病或內耳失衡等狀況所致，頸源性眩暈比例雖然較低，但往往難發現病因且治療效果不佳，不但造成生活品質下降，部分患者更會成為醫院門診常客。

陳貞吟說，頸源性眩暈較常見是車禍或運動傷害造成頸部骨關節炎、肌筋膜炎及神經拉傷所致，由於後頸部有大量本體感覺神經分布，若頸部神經傳導系統出現異常，容易造成身體平衡失調出現眩暈，藥物治療往往效果不佳，採用超音波導引施行水解離神經釋放再生注射治療是不錯的治療選擇。（編輯：謝雅竹）1111206