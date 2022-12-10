野生動物當寵物涉虐影片 動團響應全球下架運動

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反對社群媒體虐待動物聯盟蒐集840支影片，發現97種野生動物被錯當寵物養，恐誘導網友跟進及非法交易，影片當中高達65%是瀕危物種，也涉毆打等虐待情事，呼籲民眾一起要求平台下架。（反對社群媒體虐待動物聯盟提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年12月10日

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）跨國性的反對社群媒體虐待動物聯盟逾1年蒐集840支影片，發現97種野生動物被錯當寵物養，恐誘導網友跟進及非法交易，65%為瀕危動物，也涉毆打等虐待情事，呼籲民眾一起要求平台下架。

台灣防止虐待動物協會近日發布新聞指出，網路上的創作者為提高人氣、關注，會飼養及虐待野生動物。為此，台灣防止虐待動物協會與全世界13家動保團體組成反對社群媒體虐待動物聯盟（SMACC），進行調查。

SMACC從2021年9月到2022年10月間，搜集840個來自Facebook、YouTube、Instagram、TikTok和Twitter等平台的影片，可見家中飼養各種野生動物的亂象。

SMACC發現，至少有97種野生動物被當做寵物飼養，包含蜘蛛、猴子、魚類和熊科動物，當中高達65%是瀕危物種，例如食蟹猴和老虎，且有些還涉及極度瀕危的物種，如紅毛猩猩。

憂心影片內容誘導民眾跟進飼養野生動物。SMACC發現，片中可見幼獅穿著尿布、幼猴穿著嬰兒服、讓猴子使用奶瓶餵食、老虎被拴上牽繩等各式各樣奇特的動物被當做寵物飼養，社群用戶分享這些短片、留言讚賞，並有不少人詢問如何取得、購買與飼養。

舉例而言，SMACC說，在某支爆紅的影片中，懶猴被搔癢後抬起手臂，在不懂動物習性的網友眼中，以為是人跟動物玩耍的反應；專家卻提醒，這是懶猴因恐懼所展現出的防禦行為；而人們就這樣被植入錯誤觀念，不知其實在傷害野生動物。

SMACC首席專員歐布萊恩（Nicola O'Brien）並說，野生動物不適合居住在人類住宅內，也會對動物生、心理造成傷害；而且往往是透過非法且危險的跨國交易取得野生動物，這些作法嚴重影響野生動物的福利及瀕危物種的保育工作，這種社群影片會讓動物受苦的事不斷惡性循環。

有些動物的身體甚至遭受嚴重虐待。SMACC說，很多影片裡可見飼主以管教名義毆打或賞動物巴掌，甚至將動物放危險情境中，例如讓動物快要溺水、窒息或受傷，有些影片還顯示動物遭受飼主性虐待。

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SMACC強調，經積極聯繫數個社群平台，僅與管理Facebook、Instagram的Meta，以及TikTok取得接洽，但未允諾怎麼處理，其他平台皆未給予回應。

台灣防止虐待動物協會動物福利教育專員許哲瑋說，此調查側重錯誤觀念透過無國界網絡散布，會產生全面性影響，所以不統計影片來自哪些國家，雖然當中沒有來自台灣的影片，但是台灣民眾確實有人飼養獼猴、狐狸，呼籲所有網友使用社群媒體的檢舉功能，要求平台下架，阻止動物受虐。（編輯：陳政偉）1111210