東部海域地震6.2 台鐵部分路段慢速行駛

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（中央社記者余曉涵台北15日電）東部海域中午發生芮氏規模6.2地震，台鐵局表示，部分路段將慢速行駛，並將派員巡檢軌道狀況。

根據中央氣象局最新資訊，今天中午12時3分發生芮氏規模6.2地震，地震深度5.7公里，震央位於花蓮縣政府東南方29.1公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣5弱，截至中午12時24分已經發生8起餘震。

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台鐵局表示，蘇新－宜蘭、蘇新－花蓮－玉里、台中－彰化（山）－二水、民雄－南靖按照4級地震規定辦理，富里－台東、宜蘭－大里、基隆－竹南、台南－高雄、竹南－彰化（海）、竹南－台中（山）、二水－民雄，按照3級地震規定辦理。

根據台鐵規定，3級地震時第一趟列車以時速60公里，並檢視路線，如無異狀第2趟列車起恢復原速度；4級、5弱地震第一趟列車以時速30公里，第二趟列車起以時速60公里慢行至前方站。另需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。（編輯：屈享平）1111215