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神助攻寶特瓶回收車 城隍爺相伴過耶誕夜

2022/12/19 18:13
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（中央社記者王寶兒台北19日電）城隍爺於民間信仰中被視為守護神，重視善惡平權，台北霞海城隍廟和Fng世代設計合作，推出有城隍爺、城隍夫人及月老加持的寶特瓶回收車，將於兒童新樂園「聖誕台灣味」展出。

台北霞海城隍廟過去曾支持公平貿易、同婚平權、月經平權等活動。台北霞海城隍廟管理人陳文文表示，台北霞海城隍廟於大稻埕累積逾百年歷史，「在這條街上可能是看過奇奇怪怪事情最多的地方了。」平權本是城隍爺信仰會支持的理念，不管是公平貿易或永續概念，都會持續支持。

台北霞海城隍廟自2018年啟動「送暖到遠鄉」計畫，透過運送物資與各地近40間校園交流，今天則攜手Fng世代設計、JIN GARDEN服裝設計師黃秀瑾舉辦記者會，分享三方將共同合作，讓寶特瓶回收車開進遠鄉，而孩童也能穿上永續服裝。

Fng世代設計主理人蔡蔡表示，現今台灣寶特瓶回收率達9成，但回收使用率呢，若寶特瓶回收車能開進地方每個角落，進一步提高回收使用率，相信能讓回收教育更好。

黃秀瑾過去設計服裝媒材便常見環保素材，如寶特紗、咖啡紗及紙，此次則以原住民圖騰為靈感設計多套服裝，期望為遠鄉小學打造具有文化意涵、環境友善的制服或團服。

而在前進遠鄉之前，台北霞海城隍廟所支持的Fng寶特瓶回收車也將先行登場，將於24日至25日在兒童新樂園展出。（編輯：張雅淨）1111219

#台北霞海城隍廟
#黃秀瑾
#蔡蔡
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