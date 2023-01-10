成大團隊成功研發平等拓樸 將是超級電腦關鍵技術

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成功大學10日宣布成功研發「平等拓樸」高效率網路拓樸架構，對美、中、日及歐盟建置1E等級超級電腦，將是關鍵核心技術。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月10日

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（中央社記者張榮祥台南10日電）成功大學今天宣布成功研發「平等拓樸」高效率網路拓樸架構，可設計超越10E等級超級電腦，對美、中、日及歐盟建置1E（約1000萬台桌機計算力）等級超級電腦，將是關鍵核心技術。

成大今天發布新聞稿指出，「平等拓樸」（Equality topology）高效率網路拓樸架構，由成大工程科學系講座教授黃吉川帶領團隊歷經10年努力成功研發，已取得歐盟、美國、日本、中國、韓國及中華民國等國專利，去年12月底也發表在The Journal of Supercomputing國際期刊。

黃吉川表示，在設計與建置超級電腦中，網路拓樸架構是極重要一環，攸關整體架構的計算效能，「網路拓樸如同國家道路系統規劃，我們的網路拓樸就是在交通規則上比其他拓樸方便，且更有流通效率」。

黃吉川說，超級電腦的伺服器就像是生產商，交換器像是通路商，通路商交通運輸狀況不佳，縱使產品生產再多，也無法順暢銷售賺取利潤；因此，交換器串接效率，將決定整座超級電腦總計算力是否順利提升。

「平等拓樸」概念就是在一個圓圈中進行佈點，每個點就是一台交換器，特色是每個節點對外所看到的世界是一模一樣，「平等」出發，具有高度對稱性，方便交通路由表的建置與讀取。

黃吉川指出，對比目前市佔率達5成以上的胖樹（Fat-tree）拓樸，交換器需要上下層層尋找兩台伺服器間的串接線路才能溝通，「平等拓樸」從小系統到幾10E等級超級電腦或雲端中心的建置驗證中，模擬效率勝過其他網路拓樸，贏過市面普遍使用的胖樹拓樸及3D、5D環（Torus）的網路拓樸。

「平等拓樸」還具有高擴展性，串接百萬個計算節點以上，此技術可建置Zetta（1000E）等級的超級電腦，這是未來全球競爭高科技研發設計產業中最重要的核心利器。

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成大表示，超級電腦是國家科研戰略產業，美國2016年開始禁止超級電腦相關產業輸入中國，中國也跟著管制超級電腦核心技術外流，雙方都把超級電腦視為高科技競爭事業。

如今，國防科技、地質、氣象、石油勘探、汽車、航空、太空、化工、製藥及人工智慧等領域，都需要超級電腦計算研發；黃吉川希望這項世界級突破技術根留台灣，進而建立一座新的護國神山產業。（編輯：陳仁華）1120110