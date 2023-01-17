中橫公路關原路段 春節假期管制放寬

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中橫公路台8線關原大規模坍方搶修路段，目前管制每天放行4個時段，公路總局考量春節假期疏運需求，連假期間上午7時至下午5時將採單向管制輪流放行，30日起恢復原4個時段放行。（公路總局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月17日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）中橫公路台8線關原大規模坍方搶修路段，目前管制每天放行4個時段，公路總局考量春節假期疏運需求，連假期間上午7時至下午5時開放通行，30日起恢復原4個時段放行。

公路總局第四區養護工程處今天發布訊息表示，台8線117.4k關原大規模坍方災害搶修路段，因搶修施工需要，目前管制台8線114.6k關原至120.6k金馬隧道路段交通，採每日7時至8時、10時、中午12時至下午1時及下午3時共4個時段供人車通行。

太魯閣工務段考量春節連假疏運需求，於1月20日至1月29日期間開放上午7時至下午5時開放通行。

由於災害路段路幅狹窄，難以會車，將採單向管制輪流放行，下午5時後道路封閉，連假結束後自1月30日起恢復原4時段放行。

太魯閣工務段指出，因邊坡整體復建工程尚未完成，搶修團隊為維護人車通行安全，每當放行時段均安排人員於災害現場警戒、管制，視邊坡狀況機動放行，用路人行經此路段時務必耐心配合，小心駕駛。

此外，搶修團隊提醒，此災害路段如遇天候狀況不佳，如強降雨、濃霧無法監看邊坡等或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊仍不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。

公路總局呼籲用路人，行駛山區道路，出發前充分掌握沿線交通狀況並考量旅行時間配合管制措施及早動身，以免影響行程。（編輯：謝雅竹）1120117