刮刮樂首個200萬元加賓士車獎落高雄 2千萬尚未刮出

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（中央社記者張璦台北19日電）台彩表示，全國首個「2000萬超級紅包」刮刮樂二獎、即新台幣200萬元加賓士休旅車，獎落高雄。得主是一名中年男子，本來就很想刮中賓士車，購買刮刮樂前還先去拜拜求好運，最後如願以償。

台灣彩券公司新春限定「2000萬超級紅包」刮刮樂日前上市，2000萬元頭獎有7個，二獎「200萬元加賓士休旅車」共10個，三獎100萬元為850個，頭獎至三獎的數量，皆創史上最多。

台彩今天表示，統計至18日，2000萬元獎項尚未刮出，已刮出1個200萬元加賓士休旅車、93個100萬元獎。

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台彩指出，根據高雄市新興區「客來旺彩券行」描述，幸運刮中全國首個200萬元加賓士休旅車的是名中年男子，前陣子買彩券時表示，今年刮刮樂「2000萬超級紅包」車子獎項數比去年多，很想刮中賓士車，對今年2000元刮刮樂很有興趣，要先去廟裡拜拜求好運氣再來。

台彩表示，這名男子中獎當天到店裡挑選刮刮樂，刮出車子圖案當下又驚又喜，趕緊請店員幫忙確認，果真幸運刮中二獎200萬元加賓士休旅車，當下開心表示，有新車了，還要給自己家人包個大紅包。（編輯：楊蘭軒）1120119