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春節連假首日蘇花路廊車多順暢 預估下午達高峰

2023/1/20 12:33（1/20 12:46 更新）
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蘇花路廊自19日傍晚起湧現南下車流，20日上午宜蘭往花蓮方向車多順暢，公路總局預估，傍晚後南下車流量將達高峰。圖為蘇花路廊花蓮崇德段。（花蓮新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月20日
蘇花路廊自19日傍晚起湧現南下車流，20日上午宜蘭往花蓮方向車多順暢，公路總局預估，傍晚後南下車流量將達高峰。圖為蘇花路廊花蓮崇德段。（花蓮新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月20日
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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）春節連假首日，蘇花路廊南下車流自昨天傍晚起湧現，宜蘭往花蓮方向車多順暢，公路總局預估，下午南下車流量將達高峰。

花蓮地區天氣陰雨，蘇花路廊至上午4時起出現南下車潮，公路總局統計，每小時交通量維持900至1100輛，截至上午10時，宜蘭往花蓮方向車流量為7812輛，花蓮往宜蘭方向為1051輛，預計南下車流量還有7100輛通行需求，將於下午進入高峰。

台9線159.3公里處大清水隧道南口崩坍處，經搶通、設置簡易邊坡補強，18日傍晚恢復雙向正常通行，連假首日就碰上規模4.3地震。

公路總局第四區養護工程處副處長傅立祥今天接受媒體聯訪指出，大清水隧道南口災害路段現場派有瞭望人員跟警戒人員監控邊坡狀況，地震後尚未傳出災情，災害路段正常通行，呼籲駕駛遵守現場人員引導，儘速通行。（編輯：謝雅竹）1120120

#蘇花路廊
#花蓮縣
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