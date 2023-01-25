初四行車留意高山易結冰路段 下午車流增多易壅塞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北25日電）今天是大年初四，氣象評估1000公尺以上高山道路可能會降雪或結冰，公路總局呼籲民眾注意行車安全；中午前後至下午時段車流將逐漸增多，用路人出門前最好先查詢交通狀況。

公路總局指出，今天是為春節連續假期第6天，依據氣象評估，中北部與東北部凌晨於1000公尺以上高山道路，可能有降雪及結冰之可能性，3000公尺以上高山氣溫接近冰點，夜間至清晨道路易有結冰機率。

公路總局提醒民眾，行經高山路段，減速慢行及注意行車安全，如須上山，建議請先預備雪鏈，注意路段如台7線30K（南山）-72K（梨山）、台8線80K（梨山）-110K（大禹嶺）及台14甲線18K（翠峰）-41.5K（大禹嶺）等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

隨時間推移，預估在中午前後至下午時段車流將會逐漸增多，易壅塞路段除省道主要幹線，例如台61線鳳鼻至香山路段、台9線蘇花公路、台1線中彰大橋外，銜接國道的快速公路（如中部台74線台中環線接國3、台9線國5頭城交流道路段及台18線中埔交流道路段等），也將有車多壅塞情形。

此外，部分旅遊觀光景點路段也預估將有車多或壅塞情形，如廟宇周邊道路，包含台3線北埔老街、台19線北港朝天宮、台14甲線清境農場、台3丙線竹山紫南宮等，請用路人出門前先查詢交通狀況後選擇離峰時段或替代道路再出發。（編輯：張銘坤）1120125