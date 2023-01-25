228和平紀念日連假疏運 高鐵加開177班次列車

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台灣高鐵公司表示，為服務旅客返鄉及出遊需求，自2/24至3/1規劃「和平紀念日疏運」，期間加開177班次列車，27日凌晨開放訂票。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北25日電）228紀念日共有4天連假，台灣高鐵公司今天表示，為服務旅客返鄉及出遊需求，自2/24（五）至3/1（三）規劃「和平紀念日疏運」，期間加開177班次列車，27日凌晨開放訂票。

高鐵指出，旅客可自年初六、1/27（五）凌晨零時起，透過T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，各車站售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

此外，為加強服務旅客，疏運期間部分夜間車次將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），敬請夜間乘車的旅客，留意到站時間並預先安排到站後的交通接駁，以確保行程順暢。

同時，為配合2/18（六）調整為補上班日，台灣高鐵為服務通勤需求，當天增開3班次北上列車，將併同和平紀念日疏運自1/27（五）開放購票，歡迎旅客多加利用。

高鐵表示，和平紀念日疏運期間維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢。（編輯：張銘坤）1120125