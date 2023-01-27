台灣打造行動教室 造福菲律賓偏鄉中輟學子

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在經濟部貿易局支持下，外貿協會與台灣精品得獎廠商合作，打造行動教室小卡車開進菲律賓偏鄉，讓菲國失學年輕人能在工作之餘接受教育。攝於111年11月10日。中央社記者陳妍君布拉坎省攝 112年1月27日

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（中央社記者陳妍君布拉坎省27日專電）從豔陽高照到夜幕低垂，20多名菲律賓學子聚集在閒置空地臨時架起的「行動教室」認真聽講。這台行動教室小卡車由台灣打造，讓菲國偏鄉失學年輕人能在工作之餘接受教育。

「行動教室巡迴偏鄉」計畫由菲律賓團隊Seed4com（社區永續能源及企業發展）提出，去年在中華民國經濟部國際貿易局的「愛無界台灣精品」全球公益活動脫穎而出。

菲律賓全國有7640個島嶼，許多小島間交通往來不便，島上更缺乏電力和網路資源。

Seed4com團隊成員發現小島及偏鄉學習資源匱乏，當地弱勢家庭的孩子必須支撐家計，往往未能完成學業，但工作之餘，又難以找到閒暇到學校進修，於是提出「行動教室」計畫，把「行動教室小卡車」開進鄉間，提供失學年輕人和成人必要的學習資源。

為促成這個計畫，中華民國外貿協會與聯合再生能源、華碩、宏碁、技嘉科技、大謙科技等台灣精品得獎廠商合作，以太陽能板在菲律賓打造行動教室小卡車，車身繪有台灣精品標誌及台灣精品、免費學習等字樣。

卡車內的桌椅每到定點就可卸下，還備有筆記型電腦和網路，搭配菲律賓教育部支援的教師，巡迴菲國偏鄉提供失學民眾數位公民素養、綜合數學、生活技能和創業課程。

菲律賓教育部支援的教師包蒂斯塔（Bing Apawan Bautista）說，行動教室造福的中輟青少年和成人都是菲國教育部「替代學習系統」（ALS）登記在案的學員。

她表示，替代學習系統和正式的學校教育有很大的不同，教學課綱與學校教育大相逕庭，分為5大部分，包括英文溝通技巧、菲律賓語溝通技巧、數位公民素養、批判性思考和解決問題，以及生活技能。

包蒂斯塔告訴中央社記者，行動教室對學員幫助很大，可以教導他們如何用電腦，學員未來可以把學到的東西運用到工作上。學員從替代學習系統結業後，「我們知道我們所教的課程會陪著他們一起，被應用在某處」。

不過，包蒂斯塔說，由於替代學習的學員很多住在偏鄉，教學確實遭遇很多困難。有時需要跋山涉水，有時上課的地方有醉漢，有時經費不足，甚至需要自掏腰包。

另外，她表示，替代學習的學員們多半識字不多，尤其是小學就中輟的學員。還有不少學員既要工作，還要照顧家庭，學習時間有限，上課必須配合他們的時間，還要很有耐心。

包蒂斯塔說：「因為我們知道學習對他們很重要，即使他們要兼顧工作和家庭，仍然希望他們可以完成課業。」（編輯：馮昭/林憬屏）1120127

在經濟部貿易局支持下，外貿協會與台灣精品得獎廠商合作，打造行動教室小卡車開進菲律賓偏鄉，造福中輟的菲國民眾。圖為失學年輕人透過行動教室上課。攝於111年11月10日。中央社記者陳妍君布拉坎省攝 112年1月27日