大樂透頭獎連4摃獎金上看2.8億 百萬大紅包剩143組

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）大年初六大樂透頭獎未開出，已連4摃。台彩表示，下期（1月28日）預估銷售新台幣2.6億元，頭獎上看2.8億元；同時，大樂透春節大紅包加碼總計要送出360組100萬元，目前剩143組待送出。

大樂透春節大紅包加碼活動邁入第8天，本期春節大紅包中獎號碼從小到大依序為05、07、13、25、34、38、42、43和44，台彩表示，本期共送出19組100萬元獎金，其中14組為1注獨得100萬元，另有5組為2注均分，每注各得50萬元。

台彩表示，開出本期春節大紅包獎項的投注站共24家，其中，臺北市中正區的「高進發彩券行」在105年至109年曾開出6次春節大紅包獎項，今晚再度開出一注，締造該投注站第7度開出大紅包的紀錄。

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高雄市大社區的「吉興彩券行」曾在108年間開出4.1億元的大樂透頭獎，111年春節期間也曾開出1注春節大紅包，今晚為第2度開出；臺南市北區的「佰面贏彩券行」曾在110年開出威力彩頭獎9.2億元，103年也開出過1注春節大紅包，今晚再添一筆開出大獎的紀錄。

台彩表示，大樂透春節大紅包加碼活動總計要送出360組100萬元，自1月20日小年夜活動開跑以來，累計已送出217組，占總獎額的6成（60.3%），累計中獎人數為258人，其中有177人獨得百萬獎金，目前仍有143組100萬元獎金待送出。（編輯：林淑媛）1110127