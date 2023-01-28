春節疏運最高峰 王國材視察桃園機場

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（中央社記者葉臻桃園機場28日電）今天是桃園國際機場春節期間疏運最高峰日，交通部長王國材上午至桃機及民航局飛航服務總台桃園機場塔台視察；根據桃機統計，今年春節疏運客運量較去年同期增加近27倍。

桃園國際機場公司發布新聞稿表示，今天是桃園機場春節疏運期間（1月19日至30日）最高峰日，預估客運量約為8萬4799人次、航機起降411架次。

機場公司統計，今年春節疏運自起始至26日（初五）平均每天客運量為7萬1010人次，較去年同期增加近27倍，預估整體春節疏運期間，客運量將達88萬296人次，航機起降4768架次。

機場公司表示，王國材在桃園機場公司董事長林國顯、民航局飛航服務總台總台長黃麗君等人陪同下，視察桃園機場塔台及營運控制中心等處，詳細瞭解航機運作、出入境與檢疫措施及聯外交通等運作情形。

王國材表示，今年是國門解封後第一個春節假期，航班及旅客都大幅增加，考驗過去桃園機場CIQS（海關、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安檢及航空保安）、航空、地勤、商業服務、交通運輸等應變能量。

王國材也與值班人員加油打氣，感謝大家犧牲假期，守護國人平安健康地返國與出遊。（編輯：黃世雅）1120128

國門解封後首個春節假期已近尾聲，交通部長王國材（前右）28日至桃園國際機場及民航局飛航服務總台桃園機場塔台視察，並發送紅包慰勉工作人員。（桃園國際機場提供） 中央社記者葉臻傳真 112年1月28日