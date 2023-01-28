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大樂透頭獎連5摃 下期獎金上看3.3億大紅包剩121組

2023/1/28 22:50
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（中央社記者張璦台北28日電）大年初七大樂透頭獎仍未開出，已5連摃。台彩指出，下期（1月29日）預估銷售新台幣2.4億元，頭獎上看3.3億元；大樂透360組春節大紅包現在還剩下121組待送出。

大樂透春節大紅包加碼活動邁入第9天，本期春節大紅包獎號依大小順序分別為10、17、23、32、34、36、37、38和44；台彩表示，本期共送出22組100萬元，除了有3組由2注均分外，其餘19組均為一注獨得百萬獎金。

台彩指出，售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共25家，其中，位於台中市北區的「瞬宥投注站」，今年大年初四才開出1注春節大紅包獎項，今晚再次幸運開出大獎，這家投注站民國104年間也曾開出1注大紅包，累計今天是第3度開出大紅包獎項。

同時，台彩表示，新北市中和區的「福氣神彩券行」，曾在111年開出大樂透頭獎1億元，106年也開出過1注春節大紅包，今天為第2度開出大紅包獎項；而新北市林口區的「鼎大亨彩券行」106年春節期間曾開出3次、共4注的春節大紅包獎項，今晚再次開出1注。

台彩統計至今晚為止，大樂透360組100萬元的春節大紅包，已送出239組，共283位幸運兒中獎，其中有196人獨得百萬獎金；今年加碼的春節大紅包獎項剩下121組、總計還有1.21億元的加碼獎金待送出。（編輯：郭無患）1120128

#台彩
#大樂透
#瞬宥投注站
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