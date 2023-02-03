雙北基宜花徵才逾5000個職缺 勞動部助年後轉職

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）勞動部今天表示，勞動力發展署北分署轄區就業中心（服務站）陸續在台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮接力舉辦徵才活動，已規劃46場次，逾5000個工作機會，年後求職者請把握。

勞動部發布新聞指出，這波徵才活動是因應農曆年後民眾轉職及各行各業求才需求所辦，邀請多種行業業者參與，求職者可至台灣就業通（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢、撥打免費專線0800-777-888詢問，或者洽各就業中心了解。

勞動部指出，這波徵才活動職缺跨業別、薪資在水準以上，例如南亞電路板、新日興、安心食品等多家知名企業，不乏應徵工程師、儲備店長、職業安全或衛生管理師等職缺，月薪新台幣4萬元起。

隨著疫後觀光餐飲旅宿業逐漸復甦，人才需求量大增，勞動部說，王品集團旗下品牌石二鍋、老牌餐飲名店欣葉日本料理、海霸王餐廳都有釋出月薪4萬元以上的職缺，對餐飲業有興趣的人可把握機會。

此外，花蓮地區新創產業為了留住在地好人才，也開出5萬元以上月薪徵求綠能發展工程師、環保工程師。（編輯：唐聲揚）1120203