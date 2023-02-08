寒流農損1.5億元 高接梨穗近1億元最傷

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）農委會發布1月下旬寒流造成的農損統計最末報，截至今天傍晚5時，彙整各縣市查報資料顯示，全台損失1億5414萬元，以台中市損失最多，作物以高接梨穗損失9493.3萬元最傷。

農委會分析各縣市受損情形，台中市損失新台幣8823萬元最多，其次是彰化縣損失2555萬元、第三是嘉義縣1377萬元。還有屏東縣736萬元、台東縣726萬元及苗栗縣604萬元。

農產損失部分，估計損失金額1億4764萬元，農作物被害面積2865公頃，損害程度25％，換算無收穫面積730公頃，受損作物主要為高接梨穗，被害面積1398公頃，損害程度31%，換算無收穫面積435公頃，損失9493.3萬元。其次為秧苗損失2739.2萬元、硬質玉米1224.9萬元、蓮霧662萬元，以及枇杷161.6萬元等為前5大受損作物。

漁產損失651萬元，受損漁產主要為文蛤池混養的虱目魚，其次為海鱺。

農委會表示，此為最末報，已在官網公告台中市高接梨穗、雲林縣莿桐鄉農作物育苗作業室為112年1月下旬寒流農業天然災害現金救助地區。（編輯：郭諭儒）1120208