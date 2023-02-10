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失業勞工子女就學補助 15日起申請

2023/2/10 23:09
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（中央社記者楊淑閔台北10日電）勞動部今天表示，15日起受理111學年度第2學期失業勞工子女就學補助申請，3月17日截止；獨力負擔家計或子女有2人以上就讀大專校院失業勞工，補助金額再加給2成。

勞動部說，非自願離職失業勞工只要3月17日止仍未就業，失業期間達1個月以上（2月17日前失業），並經核付就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼者就可申請；如果3月17日已就業，但民國111年3月17日到112年3月16日經核付失業給付或職訓生活津貼，且這段期間的就業期間未超過3個月者也可申請。

不過，勞動部表示，申請人及配偶110年度綜合所得總額須在新台幣148萬元以下，112年3月17日前未請領勞工保險老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施、方案，子女須就讀國內高中職或大專校院、具正式學籍學生。

補助金額方面，勞動部說，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元；公立大專校院子女每名補助1萬3600元，私立大專校院子女每名補助2萬4000元。

至於獨力負擔家計，如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等情況，或子女有2人以上就讀大專校院失業勞工，補助金額再加給2成。

勞動部表示，如果依教育部「高級中等學校免學費方案」規定已免學費或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請這項補助。（編輯：李明宗）1120210

#勞動部
#教育部
#失業勞工子女就學補助
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