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「得時高凍晶注射劑400毫克」出包 急回收1萬支

2023/2/13 11:35
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（中央社記者陳婕翎台北13日電）食藥署今天公布，賽諾菲生產的治療葡萄球菌感染心內膜炎用藥出包，「得時高凍晶注射劑400毫克」驗出類固醇污染，要求今年3月6日前完成回收一個批號、共1萬支。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布藥品回收訊息， 賽諾菲公司的「得時高凍晶注射劑400毫克Targocid 400 mg for Injection （I.M.I.V.） （衛署藥輸字第024371號）」，1個批號的藥品經檢驗發現含有類固醇（MPHS）污染，要求廠商啟動回收。

食藥署藥品組科長洪國登今天告訴中央社記者，去年10月藥廠主動告知食藥署，產線疑似出現問題，可能造成產品遭類固醇污染，食藥署要求廠商徹底清查，近期檢驗結果出爐，發現這一個批號的藥品確實有微量污染。

「得時高凍晶注射劑400毫克」，主要用於葡萄球菌感染所致的心內膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血病、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所致的假膜性結腸炎。洪國登表示，這次的異常批號為1J5721、共1萬劑。

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洪國登說，這款藥品健保年度用量約12萬支，在同成分、同劑型、同劑量藥品中，市占率約8成。有問題藥品應於今年3月6日前完成回收作業，雖然市占比例很高，所幸進貨的同廠商同款藥物檢驗都沒有問題，也有其他可替代藥品，所以不會因此造成缺藥問題。

食藥署提醒，對使用的藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。（編輯：陳政偉）1120213

#洪國登
#食藥署
#賽諾菲
洪國登
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