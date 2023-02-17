高中英文全英語授課成長2.2倍 新學年度257校參與

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）因應2030雙語國家政策，教育部在高中階段推出英語文課程全英語授課計畫，預計112學年度將有257校參與，與110學年度80家相比，2個學年度內參與學校數成長2.2倍。

教育部國教署今天發布新聞稿說明，高中「英語文課程全英語授課計畫」，是藉由推廣英文課全英授課增進英文教師全英授課專業知能。110學年度有80校高中參與，至111學年度已累計補助206校實施，預計112學年度將達257校共同參與。

國教署說明，這項計畫在112學年度將增加資源協助學校進行跨校社群共備，引導教師形塑同儕共學的教學文化，鼓勵英語文教師進修國際語言教學證照、全英語教學法或取得語言能力認證，提供英語文教師相關支持與資源，提升高級中等以下學校英語教師教學效能。

國教署表示，計畫增訂補助跨校社群共備、鼓勵英語文教師進修等資源之外，也補助執行學校諮詢費、講座鐘點費、教材教具費、學校教師運用課餘時間增能「國內進修費」、用以計畫網路教學資源下載及使用「軟體費」，及學生參加英語文檢定「補助英檢報名費」。

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另外，112學年度起，學校申請其他補助計畫，包括「提升高級中等學校學生英語文成效暨職場英語文能力實施計畫」、「國立高級中等學校引進外籍英文教師實施計畫」及「與國外校際合作推動線上教學實施計畫」等，國教署將參考學校參與計畫情形，作為後續審酌從優核給或審核補助參據。

國教署已於去年12月函發「英語文課程全英語授課計畫」給全國高級中等學校，申請收件將於3月3日截止，地方政府主管學校，須依各該主管機關所定期限，向各該教育局（處）提出申請。（編輯：陳政偉）1120217