培育舉重人才 慈濟捐贈花蓮選手舉重鞋

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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）花蓮慈濟醫院運動醫學中心邀各界響應購買舉重鞋給選手，獲慈濟基金會支持順利購買各種尺寸舉重鞋，共捐出23雙給花蓮體中等3校，祝福舉重選手們未來持續在賽事嶄露頭角。

花蓮慈濟醫院表示，111年度全中運比賽上，花蓮學子舉重運動員成績亮眼，然而花蓮選手穿著的舉重鞋卻是處處補丁，因為舉重鞋的價格對一些選手的家庭有經濟上的壓力，因此許多選手穿的是學長、學姊留下來的，補了再補，許多選手即使沒有合適的尺寸，也是將就穿著上場比賽。

花蓮慈濟醫院運動醫學中心指出，一雙好的舉重鞋需具備硬底、平底、支撐性良好、摩擦力大、鞋跟略高，可以保護選手的腳踝、膝蓋、關節等，沒有穿合適舉重鞋的選手就容易受傷。

舉重選手余棖瑋在國三開始正式練舉重，國三就獲109年全中運金牌。目前他就讀花蓮縣立體育中學，在111全中運獲得第二名，他最感謝一路上帶領他的教練。

余棖瑋說，從練舉重後穿的2雙鞋都是教練出錢送的，第一雙鞋不是舉重鞋比較軟，所以容易重心不穩，第二雙鞋是舉重鞋就不會不舒服，這雙鞋已經穿3年了；雖然拿到新鞋，但是不會急著換，因為很珍惜教練送的鞋。

花蓮體中選手潘湘筠說，一開始穿別人留下來的鞋不符合腳的尺寸，所以腳會痛，現在的鞋是教練為他買的，穿的比較舒服，已經穿3年了，不會再覺得腳很痛，非常感恩慈濟贊助舉重鞋。

潘湘筠從國二練舉重到現在高二，獲選為2023世界青少年舉重錦標賽國手，曾獲112年全國青年盃舉重錦標賽高女組87kg級金牌、111年全國中等運動會高女組87kg級銅牌、111年全國青年盃舉重錦標賽高女組87kg級銀牌、109、110年全國中等運動會國女組81kg級銀牌。

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慈濟慈善事業基金會副執行長張宗義表示，慈濟長年協助清寒學子或培育人才，這次與花蓮慈濟醫院運動醫學中心一起協助這些表現優異、前程亮眼的選手，希望他們在過程中不要受到運動傷害。這不只是一雙鞋，而是包含許多人的鼓勵與期望，祝福他們繼續帶給學校、社區榮譽，為國爭光。

花蓮體中校長古基煌感謝有一群人默默看到學生的需求，幫助他們擁有基本裝備，並勉勵選手們用最好的成績回饋。（編輯：黃世雅）1120228