多雲到晴晚起東北季風增強 冷空氣南下北台轉冷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）中央氣象局表示，今天各地大多仍為多雲到晴，迎風面水氣稍增，東半部地區及大台北山區有零星短暫雨，清晨西半部、東北部及東部天氣偏冷，低溫約攝氏13到15度，其他地方16到18度；晚起東北季風增強，恐達冷氣團等級，北部轉冷。

氣象局指出，北部地區及中部沿海一帶雲量稍多，高溫約20到22度，其他地方仍有24到26度，南部內陸更可以來到29、30度，白天仍舒適溫暖，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物；晚起東北季風增強，強度有機會達到大陸冷氣團等級，北部及東北部天氣將開始轉冷，請留意溫度變化。

西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意路況安全，往返離島也請留意航班資訊；東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島有長浪發生機率，海邊活動請多留意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據環保署空氣品質預報資訊：今天白天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差；晚起東北季風增強或大陸冷氣團南下，迎風面擴散條件好轉，中南部位於下風處，污染物仍易累積；白天西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1120301