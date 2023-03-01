污染南移空品不佳 台南啟動應變措施

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（中央社記者張榮祥台南1日電）濃霧及污染南移影響，台南市今天戶外空氣品質不佳，數個測站達到紅色及橘色提醒，台南市政府已啟動跨局處空品應變措施，預測明天仍有境外污染物移入，3日空品才會轉佳。

台南市政府環保局發布新聞稿指出，台南轄內新營與台南測站今天上午達到「紅色提醒」等級，善化與安南測站達到「橘色提醒」等級，如今正處冬末春初之際，空品容易不佳。已視空品情況啟動應變措施，減緩空品惡化，市民外出也應配戴口罩，做好自我防護。

環保局表示，空品應變措施包括要求轄內前60大工廠減少污染物排放、70處大型營建工地加強工區灑水及物料加蓋、56條車流量大易產生揚塵道路進行洗街作業共271.3公里、執行露天燃燒查核110公頃。

市府相關局處會同步通知1227家寺廟香支及紙錢減量，並計有吹葉機約70台暫停使用，以減少揚塵。預估今天可削減總懸浮微粒約1990kg、懸浮微粒（PM10）約400kg。

環保局人員說，冬末春初季節型態，西半部風速微弱，大氣層穩定易起霧，能見度降低，污染物無法有效擴散，易造成中南部滯留大量污染物，必須注意。（編輯：孫承武）1120301