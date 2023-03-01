更多編輯台推薦新聞：
法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事
生活

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事

美眾院中國委員會首次聽證會登場 關注焦點一次看
國際

美眾院中國委員會首次聽證會登場 關注焦點一次看

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

污染南移空品不佳 台南啟動應變措施

2023/3/1 16:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南1日電）濃霧及污染南移影響，台南市今天戶外空氣品質不佳，數個測站達到紅色及橘色提醒，台南市政府已啟動跨局處空品應變措施，預測明天仍有境外污染物移入，3日空品才會轉佳。

台南市政府環保局發布新聞稿指出，台南轄內新營與台南測站今天上午達到「紅色提醒」等級，善化與安南測站達到「橘色提醒」等級，如今正處冬末春初之際，空品容易不佳。已視空品情況啟動應變措施，減緩空品惡化，市民外出也應配戴口罩，做好自我防護。

環保局表示，空品應變措施包括要求轄內前60大工廠減少污染物排放、70處大型營建工地加強工區灑水及物料加蓋、56條車流量大易產生揚塵道路進行洗街作業共271.3公里、執行露天燃燒查核110公頃。

市府相關局處會同步通知1227家寺廟香支及紙錢減量，並計有吹葉機約70台暫停使用，以減少揚塵。預估今天可削減總懸浮微粒約1990kg、懸浮微粒（PM10）約400kg。

環保局人員說，冬末春初季節型態，西半部風速微弱，大氣層穩定易起霧，能見度降低，污染物無法有效擴散，易造成中南部滯留大量污染物，必須注意。（編輯：孫承武）1120301

#台南市環保局
#空氣品質
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族