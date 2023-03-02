微創痛度不亞於傳統手術 神經阻斷術有望成救星

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）醫療科技進步，追求術後無痕的人愈來愈多，微創手術逐漸普及，但有研究顯示，微創術後疼痛程度其實不亞於傳統手術。北榮團隊今天分享神經阻斷術有望成救星，讓微創更無痛。

台北榮總透過新聞稿分享結合微創心臟手術及神經阻斷術醫療成果，透過心臟外科與麻醉部合作，改善病人接受心臟手術後的呼吸品質及舒適度，達到傷口小、疼痛時間短效果，不僅降低肺部併發症風險，可盡早脫離呼吸器，更能減少止痛藥使用，進行心肺復健，恢復正常生活。

北榮心臟外科主治醫師郭姿廷表示，雖然微創心臟手術不用破壞肋骨，但仍然會切斷胸大肌、前鋸肌和肋間肌等，人體呼吸時，這些肌肉承擔重要功能，會隨著胸廓起伏伸展、收縮。當患者術後深呼吸、咳嗽，都會伴隨劇烈疼痛，就不敢用力深呼吸和咳痰。

不用力深呼吸和不咳痰，對心臟手術後的患者而言，潛藏著危機。郭姿廷解釋，心臟手術術後最常見併發症，不是心臟問題，反而是新發生的肺塌陷或肺炎，病人可能因此血氧下降、發燒，甚至敗血症、呼吸衰竭。

不論傳統手術或微創手術，都可能因傷口疼痛，提高肺部併發症風險。北榮團隊更引用相關研究顯示，雖然微創術後傷口疼痛天數比傳統手術短，臨床病人大約在術後第3、4天就不會痛，但術後當天或隔天，有時候疼痛程度仍不亞於傳統手術。

北榮心臟外科團隊透過與麻醉科合作術中神經阻斷術，北榮麻醉科主治醫師林素滿說明，這個做法不只降低術後傷口疼痛，也可降低術後嗎啡等止痛藥劑量，減少噁心、嘔吐、嗜睡、腸蠕動變慢等副作用。

郭姿廷表示，微創心臟手術指的是所有不必經由傳統正中胸骨切開的手術，目前可運用在二尖瓣、三尖瓣、主動脈瓣、肺動脈瓣、心臟內腫瘤等。（編輯：管中維）1120302