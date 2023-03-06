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新南向以醫帶商 中華電與榮總越南分享智慧醫療

2023/3/6 17:28（3/7 16:26 更新）
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越南民眾陳光榮（右）使用台灣的醫療設備測量血壓與心跳，認為顯示結果快又精確，盼越台在醫療上合作，造福當地民眾。中央社記者陳家倫河內攝 112年3月6日
越南民眾陳光榮（右）使用台灣的醫療設備測量血壓與心跳，認為顯示結果快又精確，盼越台在醫療上合作，造福當地民眾。中央社記者陳家倫河內攝 112年3月6日
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（中央社記者陳家倫河內6日專電）台灣醫療受到國際肯定，中華電信、台北榮總等台灣業者今天在河內市分享智慧醫療經驗，盼將產業鏈業者與解決方案介紹給越南，搶攻商機的同時也改善當地民眾就診體驗。

中華電信與越南軍隊電子電信集團（Viettel）合資公司Viettel IDC成立15週年，並於今天在越南首都河內市舉辦研討會。中華電信、台北榮民總醫院、華碩電腦、慧誠智醫等台灣業者與會並在場設展示區。

台北榮總副院長李偉強向中央社表示，榮總配合新南向政策的「一國一中心」策略，5年前開始負責越南的國際醫療，在醫護人員訓練、病人轉診等臨床方面取得初步成果，進一步走到管理經驗的分享。

他說，這次到越南就是要把台灣的智慧醫療介紹給當地市場。台灣的醫療國際形象佳，資通訊業者在背後扮演重要角色，醫療產業一起組建國家隊，透過「以醫帶商」的方式，一起前進越南市場。

李偉強指出，尤其是台灣的許多資通訊業者在越南已設有據點，很多資訊科技業的台灣代工廠也在這裡，這是台越醫療合作的優勢之一。而後疫情時代衍生出遠距醫療的需求，將更為仰賴雲端技術、人工智慧等。

統計資料顯示，2020年越南約有1500多家醫院，其中中央至地方的各級公立醫院約占8成。隨著經濟成長，越南私立醫院發展蓬勃，20年前僅約30、40家，迄今已超過300家，由此可見越南醫療市場的爆發力。

耕耘越南醫療市場多年的瑞安生技總經理梁文彰表示，越南政府力推醫療數位化，目標是2025年要有15%的醫院完成相關建置，到了2030年的比率則是30%。此外，根據統計，越南民眾的醫療支出年成長率都達2位數。

他觀察，越南對於智慧醫療的需求逐步提升，從一開始的掛號取票系統到後來的電子紙、智慧病房系統、行動醫療護理推車等。台灣不僅可以提供硬體，更以整合技術見長業界，在越南享有一定名聲。

越南民眾陳光榮（Tran Quang Vinh）表示，台灣的資訊科技發達，在醫學上的應用非常好，他在場使用台灣的遠距醫療視訊推車測量血壓與心跳，顯示結果快又準確，若越南引進，將能造福當地患者。（編輯：高照芬）1120306

中華電信與越南軍隊電子電信集團（Viettel）合資公司Viettel IDC成立15週年，6日在越南首都河內市舉辦研討會。中華電信、台北榮總、華碩電腦、慧誠智醫等台灣業者與會並在場設展示區，吸引民眾駐足。中央社記者陳家倫河內攝 112年3月6日
中華電信與越南軍隊電子電信集團（Viettel）合資公司Viettel IDC成立15週年，6日在越南首都河內市舉辦研討會。中華電信、台北榮總、華碩電腦、慧誠智醫等台灣業者與會並在場設展示區，吸引民眾駐足。中央社記者陳家倫河內攝 112年3月6日
台北榮總副院長李偉強（圖）表示，台灣與越南的國際醫療合作從人員培訓、病患轉診一步步推進到管理層面，尤其是後疫情時代衍生出許多新的醫療需求，有不少的合作機會。中央社記者陳家倫河內攝 112年3月6日
台北榮總副院長李偉強（圖）表示，台灣與越南的國際醫療合作從人員培訓、病患轉診一步步推進到管理層面，尤其是後疫情時代衍生出許多新的醫療需求，有不少的合作機會。中央社記者陳家倫河內攝 112年3月6日
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