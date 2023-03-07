北科大新設太空系統工程所 4/10開放報名

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（中央社記者陳至中台北7日電）台北科技大學今天宣布新設太空系統工程研究所，預計招收15名碩士生，著重衛星系統、衛星通訊、通訊酬載技術、移動式地面接收平台等領域，4月10日開始報名。

北科大今天發布新聞稿，校長王錫福表示，北科大是台灣技職體系中，唯一成立太空科技相關研究所的學校，不僅整合電資學院與機電學院的資源與師資，更與美國喬治亞理工學院（Georgia Tech）、和碩科技、資策會、國家太空中心等海內外單位簽訂合作意向書，攜手培育人才。

北科大電資學院院長張陽郎表示，低軌衛星發展已成為全球趨勢，太空系統工程研究所專注於衛星通訊系統及地面接收平台研製，並設計太空工程實務專題課程，希望學生透過業界實習、專題論文，與產業實務無縫接軌。

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「通訊其實是航太技術的靈魂。」太空系統工程研究所籌備處所長林信標解釋，火箭、衛星、無人機等飛行載具，都是由許多不同子系統構成，包括推進、結構、導控、通訊等系統，如果沒有即時雙向的通訊系統，感測器無法將資料即時送回地面站，團隊也就無法根據當下狀況進行即時校正，臨機應變。

林信標是近年台灣多次成功發射混合式火箭的核心成員之一，他說，在新的太空系統工程所中，將偏重實作訓練，真正投入太空領域的開發和應用，培養升級太空產業需要的即戰力。（編輯：卞金峰）1120307