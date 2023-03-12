老婦漸不愛唱歌、行動遲緩 雙耳聽力受損作祟

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台中榮總醫療團隊呼籲民眾及早進行聽力篩檢，才能讓聽力損失照護提早進場，避免大腦皮質與聽力神經失去活性，造成聽力復健困難及老年失智的可能。（台中榮總提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月12日

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）78歲的林奶奶原本很愛唱歌，近年來卻漸漸不愛歡唱，行動、記性也變得遲鈍，家人參加聽力保健講座後，帶著奶奶就醫，發現她有中重度雙耳聽力損失，配戴助聽器後改善症狀。

台中榮總今天發布新聞稿指出，喜歡唱歌的林奶奶，近年來開始不愛唱歌，行動變得遲緩也容易忘東忘西，家人十分憂心，神經內科醫師也建議奶奶評估，是否有「失智」的傾向。

林奶奶的家人去年3月參加台中榮總舉辦的聽力保健講座後，發現聽力損失的可能日常表現，與林奶奶的狀況類似，於是，帶林奶奶到耳鼻喉科醫師王勁傑的「聽力損失特別門診」就診。

經全面聽力檢查與語音字詞分辨力檢查後發現，林奶奶已經有中重度的雙耳神經感受聲音能力下降型聽力損失，符合國際組織建議使用助聽器矯正聽力的條件。

林奶奶配戴、適應助聽器後，經過數個月，家人觀察到林奶奶行動遲緩和記憶力改變的情況，漸漸改善進步，心中的大石終於放下。

台中榮總建議，「聽得好，人不老，明年的記憶，靠今年的聽力」。及早聽力篩檢，才能讓聽力損失照護提早進場，避免大腦皮質與聽力神經失去活性，造成聽力復健的困難及老年失智的可能。（編輯：謝雅竹）1120312