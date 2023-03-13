冷氣團影響轉冷降雨機率增 沿海留意強風長浪

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受大陸冷氣團影響，各地溫度明顯下降，北台灣低溫約在攝氏13到15度左右。圖為台北市信義區13日上午，街頭民眾穿厚外套禦寒。中央社記者趙世勳攝 112年3月13日

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（中央社台北13日電）中央氣象局表示，今天受大陸冷氣團影響，各地溫度明顯下降，北台灣低溫約在攝氏13到15度左右，其他地區降至15到18度之間。

氣象局指出，白天高溫方面，北部及宜花回升不明顯，一整天溫度都在20度以下，尤其桃園以北及宜蘭只有16、17度，感受偏冷，其他地方高溫都能回升到21到24度之間，白天舒適偏涼，早晚偏冷。

天氣方面，各地雲量比昨天多，東半部整天不定時有局部短暫雨，北部地區清晨仍有局部降雨機會，不過雨區會慢慢開始往南且往山區移動，白天後以西半部山區降雨為主，西半部平地則為多雲天氣。

東北風明顯增強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎金馬將有9至11級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，各海面浪高明顯增大，尤其在基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪發生機率，海邊活動及海上作業船隻請特別注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，清晨東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，影響程度視上游濃度累積及降雨情形而有所變化，竹苗以北位於迎風面，午後擴散條件稍好轉，中南部地區位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1120313