白天起冷氣團減弱 北部回溫明顯高溫可至22度
2023/3/14 08:01
（中央社台北14日電）中央氣象局表示，今天清晨仍受大陸冷氣團影響，明顯偏冷，北部及東北部低溫只有攝氏12到14度，其他地方約15至17度之間；白天起冷氣團減弱，各地氣溫回升，北台灣回溫明顯。
氣象局指出，北部、東北部及東部高溫可以升至21、22度，其他地方約25到27度。清晨仍有中層水氣從華南東移出來，除了基隆北海岸、東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，中部以北平地也有出現零星降雨，預估白天之後水氣離開，剩基隆北海岸及東半部仍有局部降雨，其他地區轉為多雲天氣。
基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生機率，海邊活動多注意安全。
根據環保署空氣品質預報資訊：今天大陸冷氣團減弱，環境風場轉為東北東風至偏東風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，污染物仍易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1120314
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