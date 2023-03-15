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電動2輪車提前掛牌免徵450元 優惠至年底

2023/3/15 14:53
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（中央社記者余曉涵台北15日電）公路總局今天指出，根據統計截至今年2月底，有超過4萬5000輛電動2輪車完成免費掛牌登記，提醒民眾在今年底前提前掛牌納管，可免徵450元牌照和行照規費優惠。

交通部公路總局今天發布新聞稿表示，為鼓勵30萬輛已使用中微型電動2輪車提早掛牌納管，公路總局從今年底前，提供免徵450元牌照和行照規費的優惠措施。

公路總局表示，根據統計至今年2月底，已有超過4萬5000輛完成免費掛牌登記。

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公路總局指出，為便利車主辦理微電車的掛牌，開辦「到點服務」掛牌作業，到點服務時間、地點等資訊公布於網站上，民眾可藉由「監理服務網」的微電車專區連結查詢。

公路總局提醒，若有委託相關車行協助處理部分事項，如取得車輛的來歷證明文件、辦理強制險、維修調校車輛或是協助運送車輛辦理掛牌等，車行會收取相關費用，因該委託費用屬雙方合意行為，呼籲應先充分溝通取得一致認知，以維護自身權益。（編輯：李亨山）1120315

#交通部公路總局
#電動2輪車
#免徵450元
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