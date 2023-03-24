高醫大成立咀嚼吞嚥基地 培育健康產業人才

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高雄醫學大學今天舉辦「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地」啟動典禮，從學習到就業一條龍培育人才，盼協助患者延緩失能或恢復原有功能。

為解決很多老人家被咀嚼吞嚥問題困擾，高雄醫學大學規劃「大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地計畫」，從學習到就業一條龍培育人才，不但是全國唯一通過的私立大專院校，還一舉拿下教育部新台幣7000萬元補助。

高醫大今天舉辦培育基地啟動典禮，期望能協助咀嚼吞嚥障礙患者，延緩失能或恢復原有功能，進而維持應有的營養與體能狀況。

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高雄醫學大學董事長陳建志致詞表示，咀嚼吞嚥照護需要跨團隊整合及相互支援，高醫大在教育部指導下擔任串連全台健康照顧領域夥伴學校角色，期許攜手所有夥伴學校，透過計畫推動與執行，共同完善咀嚼吞嚥健康產業人才培育版圖。

高雄醫學大學校長楊俊毓表示，此計畫以「培育咀嚼吞嚥照護人才」與「建置咀嚼吞嚥健康產業整合平台」為2大核心，在「在校師生培育」與「產業人才培訓」方面，高醫大團隊與夥伴學校共同設計出貼近產業的專業課程，即學即用；產業整合平台則是在培育人才基礎下，搭配在地產業聚落，進而擴大產學合作。（編輯：郭諭儒）1120324