中央大學校長引IC設計經驗 認AI不會取代人類

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台灣大學校友會文化基金會25日舉辦「2023高等教育改革論壇」，中央大學校長周景揚出席表示，最近ChatGPT議題很紅，很多人都擔心工作會被取代，但他認為，在電腦程式幫忙下，人類不會失業，反而可以省下心力，做更高階的事情。中央社記者陳至中攝 112年3月25日

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（中央社記者陳至中台北25日電）ChatGPT等生成式AI（人工智慧）的發展，掀起一波熱潮，中央大學校長周景揚今天以IC設計發展經驗為例，認為AI不會取代人類工作，但會AI技術的人，會取代不會用的人。

台灣大學校友會文化基金會今天舉辦「2023高等教育改革論壇」，邀請國立大學校院協會理事長周景揚（中央大學校長）、私立大學校院協進會理事長何明果（大同大學校長）對談。

周景揚表示，最近ChatGPT議題很紅，很多人都擔心工作會被取代，但他認為，在電腦程式幫忙下，人類不會失業，反而可以省下心力，做更高階的事情。

周景揚提到，1980年代時，IC設計自動化技術出現，當時美國主流媒體就報導，會有很多IC設計的人失業。但經過數十年發展，IC設計領域反而因自動化蓬勃發展。

周景揚解釋，以前一顆晶片才幾百顆電晶體，可以靠人類手動設計，但現在一顆晶片已動輒500億顆電晶體，如果都要靠人工，好幾代人都做不完。事實證明，在自動化的發展下，從事IC設計的人不但沒有失業，做的事情反而越來越厲害。

不過周景揚認為，大學教育因應ChatGPT的發展，一定要有所調整。他舉例，探索性的課程應該要增加，不一定每一門課都要上滿18週，大學應該要開更多的短期課程，採探索、深化、應用3階段的彈性學習模式。

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周景揚也提到，在少子女化的趨勢下，國立大學不會倒，但會逐漸「平庸化」，在財源籌措方面，應該多管齊下，包括募款自籌經費，以及增加政府投資、調整學費等。

對於學費議題，周景揚坦承需要尋求社會共識，但他認為，就算不求「躍升」，也應「止跌」，仿造油價機制，讓大學學費隨物價指數調整，社會大眾也許比較容易接受，也比較容易解大學的燃眉之急。（編輯：李亨山）1120325