華航皮卡丘彩繪機即起飛航檳城 7月翱翔高松釜山

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華航皮卡丘彩繪機原本主要航行日本東京、沖繩，即日起將陸續派飛更多東南亞及東北亞航點，包含馬來西亞檳城、日本高松及韓國釜山。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月28日

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）中華航空今天表示，華航皮卡丘彩繪機原本主要航行日本東京、沖繩，即日起至6月30日飛航馬來西亞檳城，7月起派飛日本高松及韓國釜山。

華航皮卡丘彩繪機去年9月亮相，可愛造型受到歡迎，去年10月初先航行台北松山到東京羽田，今年1月再飛桃園機場到沖繩。

華航今天發布訊息指出，皮卡丘彩繪機即日起至6月30日飛航馬來西亞檳城，7月起派飛日本高松及韓國釜山。

華航表示，「皮卡丘彩繪機CI」由新引進的A321neo擔綱，全機配有4K高畫質個人影音設備，可支援自用藍牙耳機及智慧型手機與影視系統配對，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代提供嚮往零接觸服務的旅客更貼心體驗。

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華航指出，今年是華航高松航線開航10週年，烏龍麵是日本香川縣特產，寶可夢的呆呆獸因日文發音近似烏龍麵「Udon」而成為香川縣觀光大使，當地無論是人孔蓋、郵筒、海陸交通，隨處可見呆呆獸的身影，更打造呆呆獸公園預計今年開園。

華航表示，7月起搭乘華航皮卡丘彩繪機直飛高松，不但一登機就投入寶可夢的懷抱，抵達後還由觀光大使呆呆獸迎接，享受可愛度滿點的寶可夢之旅。（編輯：戴光育）1120328