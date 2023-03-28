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2至3月乾旱農損近2.9億元 茶最傷、損失逾1.8億元

2023/3/28 19:05
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（中央社記者楊淑閔台北28日電）農委會統計，2到3月受乾旱影響，截至今天傍晚5時止，農業產物損失累計新台幣2億8774萬元，作物損失最多仍是茶葉，累計損失攀升至逾1.8億元，其次是竹筍損失8334.6萬元。

農委會今天發布2到3月受乾旱影響，農業損失最新統計，累計2億8774萬元，全數為「農產損失」，農作物被害面積4351公頃，損害程度31%，換算無收穫面積1329公頃。

受損作物主要為茶，被害面積2018公頃，損害程度32%，換算無收穫面積636公頃，累計損失1億8372萬元。

其次為竹筍累計損失8334.6萬元，梅子累計損失1028.7萬元，其他特作（咖啡、愛玉）累計損失487.6萬元，以及桃子累計損失153.3萬元等。

各縣市受損情形，農委會表示，以南投縣損失1億563萬元、占37%為最多。

其次是嘉義縣損失8340萬元、占29%，雲林縣損失7668萬元、占27%，高雄市損失2067萬元、占7%等較為嚴重。（編輯：張雅淨）1120328

#乾旱
#農損
#農委會
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