食藥署：輸中食品註冊均有聲明來源無日本10縣

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）衛福部食藥署今天說，輸中食品提送中國海關總署的註冊文件，均確認齊全，包含產品原料來源地及非來自日本10縣（都）聲明等在內，籲中國海關總署須對台灣業者說明事實。

衛生福利部食品藥物管制署今天傍晚發布新聞稿指出，有部分媒體轉述中國海關總署表示「輸銷中國註冊文件不符合原因，係輸出產品不能有原物料來自福島等，且有告知食藥署，但先前食藥署未告知」等，食藥署嚴正駁斥，並請中國海關總署須對台灣業者說明事實。

食藥署表示，中方於2022年3月9日通知，台灣業者須提供原料來源地資訊，並檢附產品原料均非來自日本10縣（都）的聲明。

因中方未提供該聲明格式，為避免業者無所適從，食藥署當時立即撰擬「產品原料來源地及非來自日本10縣（都）聲明」範例，且併同註冊作業流程及問答集，公布於食藥署輸中食品專區。

食藥署說，中國海關總署註冊訊息網頁現公布台灣業者核准狀態為有效者，均依範例提交產品原料來源地及非來自日本10縣（都）聲明予中方審查。

食藥署強調，收到業者註冊文件，確認註冊文件（含產品原料來源地及非來自日本10縣（都）聲明」）齊全後，即透過海峽兩岸食品安全協議窗口遞送予中國海關總署；倘註冊文件有缺漏，均會通知業者補齊。

食藥署重申，針對中方通知台灣註冊申請相關事宜，食藥署均於第一時間公布周知業者，且確認業者文件齊全後，始遞送予中方審查；期待中方公平對待台灣業者，與其他國家採取相同的註冊申請方式和審查標準。

中國2021年4月發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全世界輸銷中國的食品生產、加工、貯存企業，去年起皆須向中國海關總署申請註冊。（編輯：陳政偉）1120328