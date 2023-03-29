潤餅暗藏高熱量 掌握高纖多蔬果原則兼顧健康

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）清明連假將至，民眾會吃潤餅應景。國健署今天提醒，別小看潤餅熱量，60公斤成人吃掉1份得慢跑2小時才能消耗，掌握高纖、少油、多蔬果、適量、辨明標示等原則，兼顧美味與健康。

潤餅是清明應景小吃，看來清爽，其實暗藏高熱量，衛生福利部國民健康署估算，無論南北做法，每份潤餅熱量落在約300到500大卡之間，以60公斤成人為例，要慢跑約2小時才能消耗這些熱量。

想要享受美味又吃得健康，避免讓夏天前的減重計畫卡關，民眾若自己在家動手做潤餅，國健署建議，潤餅餅皮可以選擇富含纖維的全麥、紫山藥或南瓜口味。

內餡部分建議多添加新鮮、顏色多樣的蔬菜，還有油脂含量較低的豆干絲、蛋皮、雞肉或瘦肉絲等豆魚蛋肉類配料，以汆燙、水煮、低溫烘烤等方式烹調。

潤餅常加花生粉帶來特殊的香氣及口感，不過，花生含有較高的熱量，國健署建議每餐攝取1茶匙為限，如自行購買花生粉時，也要看清楚食品標示、保存期限，挑選外觀正常、包裝完整的產品。（編輯：陳政偉）1120329