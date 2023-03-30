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故宮南院納入空氣品質維護區 4/1起實施管制

2023/3/30 14:41（3/30 15:56 更新）
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嘉義縣政府4月1日起劃設故宮南院空氣品質維護區，進入故宮南院（圖）的柴油大客車（遊覽車）應取得自主管理優級標章或排放空氣污染物檢驗合格，違者將依法開罰。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月30日
嘉義縣政府4月1日起劃設故宮南院空氣品質維護區，進入故宮南院（圖）的柴油大客車（遊覽車）應取得自主管理優級標章或排放空氣污染物檢驗合格，違者將依法開罰。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 112年3月30日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉義縣政府4月1日起劃設故宮南院空氣品質維護區，進入故宮南院的柴油大客車（遊覽車）應取得自主管理優級標章或排放空氣污染物檢驗合格，違者將依空氣污染防制法處以500元以上、6萬元以下罰鍰。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿表示，4月1日起劃設故宮南院空氣品質維護區，實施移動污染源管制措施，管制範圍除了故宮南院，還包括嘉義縣立永慶高中、長庚科技大學嘉義分部與嘉義長庚醫院。

嘉義縣環保局空氣噪音防制科長林春如告訴中央社記者，進入故宮南院空氣品質維護區柴油大客車（遊覽車），應取得自主管理優級標章或1年內排放空氣污染物檢驗合格，違反者將依空氣污染防制法第76條規定，處車輛使用人或所有人新台幣500元以上、6萬元以下罰鍰，且按次處罰至改善為止。

林春如說，故宮南院空氣品質維護區是全國首處兼顧觀光景點、醫療及學校的空氣品質維護區，可提升故宮南院遊憩品質；嘉義縣另一處空氣品質維護區是阿里山公路（台18線）63K至94K與阿里山國家森林遊樂區。

林春如強調，環保局針對嘉義縣熱門的風景區逐一評估是否設置空氣品質維護區，預計下一處設置區域將是布袋漁港觀光魚市。（編輯：陳仁華）1120330

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